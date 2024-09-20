تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يسعى الفريق الأبيض لحسم التأهل لدورى المجموعات بعد نجاحه فى الفوز بهدف نظيف فى مباراة الذهاب التى أقيمت السبت الماضى فى نيروبى خصوصا أن المواجهه ستكون سهله فى مواجهة منافس متواضع المستوي.

حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير على تحذير لاعبيه من الاستهتار وطالبهم باللعب بجديه وتفادي الأخطاء التى حدثت فى اللقاء السابق خصوصا فى التمركز الدفاعى مشيرا إلى أن الفوز بعدد وافر من الأهداف مهم لرفع الروح المعنويه للاعبين قبل السفر إلى السعوديه لملاقاة الأهلى فى بطولة كأس السوبر الإفريقى الجمعه المقبل باستاد أرينا بمدينة الرياض.

وركز المدير الفني فى التدريبات التى أجريت على كيفية استغلال جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس والتسديد من عدة جهات والسيطره على منطقة وسط الملعب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشرطة الكيني

حارس المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عناد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني مساء اليوم بشكل حصري عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”.