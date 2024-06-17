شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.59 دولار لبرنت و78.44 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعارالنفط اليوم 82.59 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم شهر أغسطس، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.44 دولار للبرميل.

وأفاد تقرير جديد، بأن ما يسمى بمحطات الوقود "الخضراء" استخدمت ثغرات في اللوائح الفيدرالية لتصبح ملوثة جدًا، ورصد التقرير 275 شركة مصنعة للوقود الحيوي والإيثانول في الولايات المتحدة أطلقت 12 مليون طن من المواد السامة في الهواء في عام 2022 مقارنة بـ 15 مليونًا تنبعث من مصافي النفط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت هذه المواد أكثر من أربعة أنواع من المواد الكيميائية السامة التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال وضيق التنفس على المدى القصير، وتم ربطها بالسرطان على المدى الطويل، وتستخدم شركات الوقود الأخضر هذه منتجات مثل الذرة أو الزيت النباتي لإنتاج الوقود بدلاً من النفط.

وتقع غالبية منشآت الوقود الحيوي في الغرب الأوسط، حيث أنتجت واحدة في إلينوي أكبر مصدر للهكسان، وهو مادة سامة يمكن أن تسبب تلف الأعصاب.



