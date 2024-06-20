شكرا لقرائتكم خبر عن البورصات العربية.. ارتفاع المغرب وتونس وقطر وانخفاض الكويت والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.2 %، عند 13.188,96 نقطة.تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 %؛ ليستقر عند 1.063,61 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.19 % بمجموع 955,6 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.11 % بمجموع 12.178,71 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 156 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 686 مليار درهم مغربي.أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.44 %، ليبلغ النقطة 9801.84 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 11.7 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.040.01 بانخفاض وقدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 827.60 بانخفاض وقدره 2.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 442 ألفاً و89 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 107 ألاف و66 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 24 صفقة.أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعاً 19.86 نقطة، أي بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 9686 نقطة.وجرى خلال الجلسة، تداول 92 مليوناً و867 ألفاً و939 سهماً، بقيمة 312 مليوناً و559 ألفاً و514.176 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13526 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، فيما حافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 27.30 نقطة، ليبلغ مستوى 7006.28 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.39%.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12.37 نقطة، ليبلغ مستوى 5959.26 نقطة بنسبة انخفاض 0.21%، من خلال تداول 57.2 مليون سهم عبر 4166 صفقة نقدية، بقيمة 6.9 ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 32.56 نقطة، ليبلغ مستوى 7622.27 نقطة، بنسبة انخفاض 0.43%، من خلال تداول 120.16 مليون سهم عبر 9909 صفقات، بقيمة 41.14 مليون دينار كويتي.وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 10.87 نقاط، ليبلغ مستوى 5802.82 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.19%، من خلال تداول 28.4 مليون سهم عبر 2012 صفقة نقدية، بقيمة 4.10 ملايين دينار كويتي.