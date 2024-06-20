شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 20 يونيو 2024 08:20 م
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل في البنك المركزى المصرى 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع.
في البنك الأهلى المصرى عند سعر 47.66 للشراء، 47.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
47.63 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
47.66 جنيه للشراء.
47.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
47.66 جنيه للشراء.
47.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.72 جنيه للشراء.
47.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.66 جنيه للشراء.
47.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
47.75 جنيه للشراء.
47.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقارى المصرى
47.66 جنيه للشراء
47.75 جنيه للبيع
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