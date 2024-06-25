شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11730 نقطة، وبتداولات بلغت 7.090 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم الممتداولة 261.163 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 10.078 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 169 شركة ارتفعت أسهم 169 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 54، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تكافل الراجحي، وبوبا العربية، وسيسكو، والآمار، وكيمانول، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أديس، ومياهنا، وأسمنت القصيم، والأول، والعربي، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.3%، عند 26423 نقطة، وبتداولات بلغت 84.104 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.967 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.008 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 90 شركة مدرجة في السوق الموازية.