منتصف التعاملات.. قفزة بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث زاد الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات:

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2330.4 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعاد نحو جرام 31 عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 0.05%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.