شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق.. عودة الجزارة للعمل يوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة القصابين، عن تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، اليوم السبت، والتي تواصل استقرارها في الأسواق لجميع القطعيات والأصناف عند نفس مستويات أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر عودة محلات الجزارة للعمل مرة أخرى بعد غدًا الإثنين.

وكشفت الشعبة، عن استقرار اللحوم "العجالي "بين 320 و420 جنيها للكيلو، حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية، كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.

واستعدت الأسواق على مدار آخر أسبوعين بقوة لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدى الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة ويتراوح سعر الكيلو بين 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان، ويصل إلى 320 جنيهًا، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، عن تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.