وزير الاتصالات يلتقي بمسؤولين في البيت الأبيض لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في الاقتصاد الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض؛ لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء في المملكة، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

فقد اجتمع معاليه خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة آن نويبرغر، لمناقشة تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN RAN.

كما اجتمع مع المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوكشتاين، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.

كما عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعاً مع مدير مجلس الفضاء الوطني شيراج باريك، لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، وتعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى تأهيل وتنمية المواهب الوطنية.

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