شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يكشف بالأرقام ما تم إنجازه فى مصر منذ ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، فقد حققت الدولة العديد من الإنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهذا ما تكشفه أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المواليدنجحت الدولة المصرية في خفض عدد المواليد خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود عام 2023.• 2.7 مليون مولود عام 2014.• 2.7 مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.• 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.• 2.6 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.• 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.• 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.• 2.2 مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.• 2.2 مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.• 2.2 مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.• 2 مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%. معدل البطالةقامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.• 13 % عام 2014.• 12.8 % عام 2015.• 12.5 % عام 2016.• 11.8 % عام 2017.• 9.9 % عام 2.18.• 7.9 % عام 2019.• 7.9 % عام 2020.• 7.4 % عام 2021.• 7.2 % عام 2022.• 7 % عام 2023. المشتغلوننجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%. الإنفاق على التعليمسجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.• 229.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%. الإنفاق على الصحةبلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 804.4 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015..• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.• 147.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%. الصادراتسجلت قيمة الصادرات المصرية 325.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 27.5 مليار دولار عام 2014.• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.• 52.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.• 42.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 19.3%. إيرادات قناة السويسبلغت قيمة إيرادات قناة السويس 59.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.• 8.8 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2%. إيرادات السياحةبلغت قيمة إيرادات السياحة 82.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.• 13.6 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.8%. السياحسجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 9.5 مليون سائح عام 2013.• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%. تحويلات المصريينبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 241.5 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.• 22.1 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 30.8%. صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرةسجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 73 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.• 10 مليارات دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%. الدعمبلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:• 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.• 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.• 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.• 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.• 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.• 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.• 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.• 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.