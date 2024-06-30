شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «موبايلي» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع لحسابات الشركة لفحص ومراجعة تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024، وحتى نهاية الربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 6.710 مليون ريال.

وتضمنت النتائج المواففقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2023 بمبلغ 1.116.500 ريال بواقع 1.45 ريال للسهم الواحد، تمثل 14.50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستوزع الأرباح اعتبارات من 15 يوليو المقبل.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2.6480.971 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

ومن ضمن النتائج الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024.

