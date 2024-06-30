شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يوليو.. بدء صرف الأرباح لمساهمي «شور» عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية أن صرف الأرباح عن السنة المالية 2023م، سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16-07-2024م وذلـك بواقع ريالين (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة 15 % من القيمة الأسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الثلاثاء الموافق 25-06-2024م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بأن عملية الصرف عن طريق بنك الرياض إذ سيتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

ودعت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب -غير المقيمين- أشارت إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.