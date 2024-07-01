شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 15جنيها وعيار 21 بـ 3165 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ بحوالي 15 جنيها من مستويات 3150 إلى 3165 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك على خلفية تحركات في سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي.

وقالت شعبة الذهب في مصر، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3165 جنيها الآن وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3617 جنيها وعيار 18 يسجل 2713 جنيها.

وجاء أداء الذهب في شهر يونيو 2024 بمثابة استراحة بعد موجة ارتفاع قوية بدأت من شهر مارس الماضي، ولكن بالرغم من هذا استمر الذهب في التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بسبب استمرار العوامل التي تدعم الذهب حتى الآن متمثلة في توقعات باستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب وزيادة احتياطيها بالرغم من توقف الصين عن شراء الذهب في شهر مايو لتنهي سلسلة من 18 شهر متتالية من شراء الذهب.

وأظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي بشكل سنوي استطلع خلالها آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحصائية السنوية في عام 2018.

وقال مجلس الذهب العالمي إن عمليات الشراء المخطط لها بين البنوك المركزية ترجع إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم المستمر. كما وجد أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن ما يقرب من ثلثي (67٪) محافظي البنوك المركزية الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة.