شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 11%.. 2.56 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر مايو الماضي بنسبة 10.6%، مسجلا 2.561 تريليون ريال، مقابل 2.316 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.4%، مقابل 2.525 تريليون ريال في شهر أبريل الماضي. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يتوزع الائتمان المصرفي بين كمبيالات مخصومة وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف.

وبلغت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر مايو الماضي نحو 2.542 تريليون ريال، مقابل 2.301 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 10.5%.

وارتفعت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر مايو الماضي على أساس شهري بنسبة 1.5%، مقارنة بـ 2.506 تريليون ريال في شهر أبريل الماضي.

وبلغت قيمة الكمبيالات المخصومة في شهر مايو الماضي نحو 18.760 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 21.9%، مقارنة بـ 15.380 مليار ريال في الشهر نفسه من 2023، بينما انخفضت بنسبة 2.5% على أساس شهري، مقابل 19.245 مليار ريال في شهر أبريل 2024.

وسجلت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة خلال شهر مايو الماضي نحو 90.237 مليار ريال، مقابل 75.728 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و88.237 مليار ريال في شهر أبريل 2024، مرتفعة على أساس شهري وسنوي بنسبة 19.2%، و1.6% على التوالي. مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر مايو الماضي نحو 2.651 تريليون ريال، مقابل 2.392 تريليون ريال في الشهر ذاته من 2023، مرتفعا بنسبة 10.8%، على أساس سنوي.

وارتفعت مطولبات المصارف من القطاع الخاص في شهر مايو على أساس شهري بنسبة 1.4%، مقابل 2.614 تريليون ريال في شهر أبريل الماضي.

