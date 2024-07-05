أسرع طريقة لعمل شطة الكشري الزيت مثل المطاعم.. خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شطة الكشري عبارة صلصة حارة تُضاف للكشري المصري أو أي طبق آخر تفضليه، بشرط أن يكون له مذاق الثوم والطماطم مع الفلفل الأحمر الحار.

طريقة عمل شطة الكشري:

إليك طريقة عمل شطة الكشري بالخطوات

المكونات:

1 كوب ماء

1 كوب خل

كوب طماطم معصورة (عصير الطماطم)

4 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة صغيرة بهارات (مثل بهارات مشكلة)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش (اختياري للحرارة)

ملح حسب الذوق

طريقة عمل شطة الكشري

في وعاء عميق، اخلطي الماء والخل تدريجياً حتى يمتزجان جيداً.

ضعي عصير الطماطم والثوم المفروم إلى الوعاء.

ضعي البهارات (الكمون، البهارات المشكلة، الفلفل الأسود، والفلفل الأحمر المجروش)، ثم امزجيهم جيداً حتى تتداخل جميع المكونات.

ضعي المزيج على نار متوسطة واتركيه يغلي.

بمجرد أن يبدأ بالغليان، اخفضي الحرارة إلى منخفضة واتركي الشطة تغلي لمدة 5-10 دقائق أخرى، مع التقليب بين الحين والآخر.

اتركي الشطة تبرد قليلاً ثم ضعيها في زجاجة نظيفة ومحكمة الإغلاق.

ضعي الزجاجة في الثلاجة لمدة يوم على الأقل قبل استخدامها، لتمتزج النكهات بشكل جيد.

عند التقديم، قدمي الشطة بجانب الكشري أو الطبق المفضل لديك.

نصيحة:

يمكنك تعديل كمية الفلفل الأحمر المجروش حسب الرغبة للحصول على درجة حرارة تناسب ذوقك، ويمكن استخدام الشطة كصلصة لأي طبق آخر ترغبين في إضافة نكهة حارة إليه، وبالهناء والشفاء.