الامارات | "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق دليل "وجهات دبي الصيفية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار المكانة السياحية البارزة لمدينة دبي كأعلى وجهة سياحية تقييماً في العالم، أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق "دليل صيف دبي"، والذي يحتفي بتنوع الوجهات الصيفية في المدينة، وفيما يبرز قائمة متنوعة من الفنادق المناسبة لقضاء أوقات عائلية جميلة، بما تضمه هذه الفنادق من أنشطة ترفيهية عائلية وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة لا تُنسى لكل من أهل دبي وزوارها.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن حملة #وجهات_دبي التي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، حيث تسلط الحملة في نسختها الحديثة الضوء على ما تتميز به من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية خلال الصيف.

وجهات استثنائية

وفي هذه المناسبة قالت مي النقبي، تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في براند دبي: "دليل وجهات دبي الصيفية يركز على تقديم قائمة متنوعة من الفنادق المناسبة لقضاء أوقات سعيدة بصحبة العائلة والأصدقاء، بما تضمه فنادق دبي من أنشطة ترفيهية عائلية وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة لا تُنسى لكل ضيوفها".

وأضافت النقبي: "الوجهات التي يقدمها الدليل تمثل مناطق جذب أساسية للجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار من داخل الدولة ومن حول العالم خلال هذه الفترة من السنة، خاصة مع بدء موسم العطلات الصيفية، وكذلك كون تلك الوجهات من المناطق المفضلة للأسرة لقضاء عطلة عائلية، في حين تسمح الميزة التفاعلية للدليل الرقمي لتعريف المستخدم بمكان الفندق أو الوجهة المائية وكذلك الاطلاع على صور للمكان وما يتوافر فيه من خدمات متنوعة".

ويمكن الحصول على دليل وجهات دبي الصيفية والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط التالي https://dubaidestinations.ae/-/media/2024/july/05-07/04/dubais-kidfriendly-staycations-playcations.pdf وكذلك عبر موقع المخصص لحملة #وجهات_دبي https://dubaidestinations.ae/ وحساب "براند دبي" على الانستجرام @BrandDubai .

يُذكر أن الأدلة الإرشادية التي يصدرها "براند دبي" تُعد مكوناً رئيسياً من مكونات حملة #وجهات_دبي الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة مع أطفالهم.