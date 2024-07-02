شكرا لقرائتكم خبر عن 5.1 % زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2023 ومن أهـم مؤشراتها بلـغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 42.0 مليار دولار عام 2023 مقابل 39.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قـدرها 5.1٪، وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتهـا 13.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 12.2 مليار دولارعام 2022 بنسبـة زيادة قــدرها 9.4 ٪، يليها تجمع الأسكوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 10.9 مليـار دولار عـام 2023 مقابل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.8٪ .

وجاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعــة الكوميسا حيث بلغ إجمالــى قيمة الصادرات 4.2 مليـار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 17.4٪، وبلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2023 مقابل 48.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 22.0 ٪.

وجاءت فى المرتبة الأولى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية، حيـث بلغـت قيمتها 12.4 مليــار دولار عام 2023 مقابــل 17.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 27.0 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 10.3 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 12.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 17.1٪ .

وحلت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلغ إجمالـى قيمة الواردات 918 مليون دولار عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.7 ٪.

وبلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعــات 17.4 مليار دولار عام 2023 مقابــل 24.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 28.7٪، وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 13.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 19.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 31.3٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمة الصادرات 2.5 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار عـام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 24.0٪.

وجاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 482.1 مليون دولار عــام 2023 مقابـل 162.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 196.7٪، وبلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 36.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 42.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 12.9٪.

وجاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 23.1 مليار دولار عــام 2022 بنسبة انخفاض قــدره 8.1%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 6.0 مليـار دولار عام 2023 مقابــل 7.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.9٪، وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.25 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 1.35 مليار دولارعام 2022 بنسبة انخفاض قدره 6.6 ٪.