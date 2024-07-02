شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كجوك المرشح لمنصب وزير المالية.. السيرة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر لليوم السابع، أنه تم ترشيح أحمد كجوك، وزيراً للمالية، خلفاً للدكتور محمد معيط.

وتولى أحمد كجوك منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية فى الحكومة السابقة منذ شهر مارس 2016، وحتى ترشيحه وزيرا للمالية.

ونقدم أبرز 6 معلومات عن "كجوك":

لعب أحمد كجوك دورًا هامًا فى ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار.

وحصل أحمد كجوك، على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010 وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

وعمل كجوك خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016.

وعمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة "دوفيل"، خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013.

وخلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.

وخلال الفترة من 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادى فى وزارة الاقتصاد.