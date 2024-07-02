شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: شريف الشربينى مرشحا لتولى حقيبة الإسكان خلفا للجزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة، ان المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مرشح لتولي حقيبة وزارة الإسكان، خلفا للدكتور عاصم الجزار.

الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربينى، كان يعمل رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بـ"محافظة الجيزة"، وقبلها رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وعمل نائب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير، ونائب لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء، وتولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر، ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، والتميز فى العمل بين زملائه ومعروف عنه التفانى فى العمل ودماثة الخُلق، وله معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات القومية بالمدن التى تولى مناصب إداريه فيها.