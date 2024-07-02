شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: عودة وزارة الاستثمار مهمة لمخاطبة رجال الأعمال خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد الدكتور محمد هلال أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، على أهمية عودة وزارة الاستثمار لممارسة دورها داخل مصر من خلال حل كافة مشاكل المستثمرين والتنسيق بين الوزارات في ذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وترخيصها، بالإضافة إلى مخاطبة رجال الأعمال في الخارج من خلال خطة استثمارية مركزة ‏تهدف إلى تقديم فرص أو مشروعات استثمارية كاملة التراخيص للمستثمرين بحيث يأتي المستثمر للحصول على المشروع والعمل فورا.

‏أضاف محمد هلال انه من المهم خلال الفترة المقبلة أن نحدد عدد معين من المصانع؛ لتصنيع الخامات او لتصنيع المنتجات بدلا من استيرادها، وأن يكون هذا الأمر هو أولوية أولى للحكومة من خلال جذب الاستثمار المباشر، سواء عربي أو أجنبي؛ للعمل في هذه المجالات؛ مما يساهم في إصلاح خلل الميزان التجاري، والحد بشكل كبير من الطلب على العملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توطين الصناعة سواء من خلال مبادرة أبدا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو من خلال التعاون مع شركات الحكومة والقطاع الخاص المصري.

‏أضاف محمد هلال المستشار السابق لوزير البيئة، أنه على الحكومة خلال الفترة المقبلة أن تكون شفافة وصريحة في مخاطبة الشعب وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم مواجهة الشعب بالمشكلات والتحديات أولا بأول حتى يكون شريك في الحل وشريك في التحمل، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري والعالمي، نتيجة التوتر الجيو سياسية المحيطة بنا في المنطقة، في غزة واليمن والسودان وليبيا، أو في بعض دول العالم خاصة حرب روسيا وأوكرانيا.