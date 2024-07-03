شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 8 معلومات عن مصيدة قلب المفاعل النووى الثالث بمحطة الضبعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مصيدة قلب المفاعل النووي الثالث بمحطة الضبعة التى وصلت إلى ميناء الضبعة المتخصص أمس الأثنين تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وفيما يلي أهم المعلومات عن مصيدة قلب المفاعل:



1- مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة.

2- تعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

3- أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+.

4- مصيدة قلب المفاعل عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

5-وصلت مصيدة قلب المفاعل النووى المصرى للمفاعل النووي الثالث فى 2 يوليو الجارى عن طريق البحر على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية إلى الرصيف البحرى بالضبعة المتخصص فى مصر ، وبلغ إجمالي الشحنة 480 طنًا.

6- من المتوقع ان يتم تركيب المعدة النووية طويلة الاجل للوحدة النووية الثالثة أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

7- تم اقتراح مفهوم أجهزة "مصيدة قلب المفاعل" للمفاعلات الروسية من نوع الـVVER، كحاجز لمنع انتشار المواد المشعة فى البيئة المحيطة، وحصرها فى حالة حرارية وحالة طور محكومة حتى اكتمال التبلور.

8 - تمتلك مصيدة قلب المفاعل أعلى معايير الأمان النووى، مثل مقاومة الزلازل والقدرة على الصمود فى مجابهة الأحمال الهيدروديناميكية والصدمات "الأحمال الديناميكية"، لضمان سلامة البيئة والأحياء مهما كانت سيناريوهات الحوادث النووية.