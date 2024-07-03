شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الشركات الكبرى تغلق مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في نهاية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم الشركات الكبرى.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا 34.35 نقطة، أو ما يعادل 0.63%، ليصل إلى 5509.44 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 150.48 نقطة، أو ما يعادل 0.84%، ليصل إلى 18029.78 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 167.34 نقطة، أو ما يعادل 0.43%، ليصل إلى 39336.86 نقطة.