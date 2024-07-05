لماذا استحدثت مصر وزارات جديدة ؟ مدبولي يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أسباب استحداث وظهور مناصب جديدة في الحكومة المصرية خلال التغييرات الحالية.

وقال رئيس الوزراء المصري أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهما متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية.

وتابع أن أهم شئ في التشكيل الحكومي هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفي، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الاولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.

ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.

وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.