شكرا لقرائتكم خبر عن 18 يوليو.. توزيع الأرباح على مساهمي «زين السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" أن تاريخ توزيع الأرباح في 18 يوليو الحالي، عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد. والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن بالنسبة المستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ودعت الشركة مساهميها إلى ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وكانت "زين السعودية" قد أعلنت أمس الأول نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي انعقدت بتاريخ 30-06-2024م الموافق 24-12-1445هـ، فيما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، بمبلغ (449,364,588) ريال.