شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الصويغ رئيسا لمجلس إدارة «تبوك الزراعية».. وأحمد خوقير نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، في اجتماعه الذي عقد أمس، تعيين ماجد الصويغ رئيسا لمجلس الإدارة، ود. أحمد خوقير، نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد يوم الإثنين 10 يونيو 2024م الموافق 4 ذو الحجة 1445 شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 1/07/2024م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 30/06/2027م.
وقرر المجلس تشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" بعضوية كل من ماجد الصويغ، وفهد آل سميح، وعبدالله الرحبي.
وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل اللجنة التنفيذية بعضوية كل من: عبدالله الحربي، ود. أحمد خوقير، وم. حماد المهيلب، وم. يحيى مباركي (الرئيس التنفيذي).
وقرر المجلس تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لاحقا بعد استكمال المجلس، فيما عين المجلس أمين سر، وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد يوم الإثنين 10 يونيو 2024م الموافق 4 ذو الحجة 1445 شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 1/07/2024م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 30/06/2027م.
وقرر المجلس تشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" بعضوية كل من ماجد الصويغ، وفهد آل سميح، وعبدالله الرحبي.
وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل اللجنة التنفيذية بعضوية كل من: عبدالله الحربي، ود. أحمد خوقير، وم. حماد المهيلب، وم. يحيى مباركي (الرئيس التنفيذي).
وقرر المجلس تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لاحقا بعد استكمال المجلس، فيما عين المجلس أمين سر، وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).