شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الصويغ رئيسا لمجلس إدارة «تبوك الزراعية».. وأحمد خوقير نائبا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية