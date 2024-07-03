استقرار أسعار الذهب عند 2329.66 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثًا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

كما استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولارًا للأوقية، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % مسجلة 2338.70 دولارًا.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % لتصل إلى 29.60 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 996.70 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1016.34 دولارًا للأوقية.

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