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السعودية | ولي العهد يهنئ السيد كير ستارمر بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.

 

 

وقال سمو ولي العهد:” بمناسبة تعيين دولتكم رئيساً للوزراء، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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