شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الشراكة بين "مبادرة ابدأ" ومجموعة مون دراجون العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: أماني سميرالخميس، 04 يوليو 2024 04:00 م
نجحت شركة "ابدأ " لتنمية المشروعات مؤخرا في عقد شراكة مع شركة "COPRECI" الإسبانية التابعة لمجموعة "مون دراجون"، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع " COPRECI EGYPT" ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) في مصر وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلًا في شركة "فريش إليكتريك" وإليكم 7 معلومات حول هذه الشراكة الهامة خلال العام الجاري 2024:
1- الطاقته الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنويًا، .
2- التكلفة الاستثمارية حوالي 8 ملايين يورو.
3- يجري حاليًا التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة.
4- تعد مجموعة "مون دراجون" أكبر شركة قابضة صناعية في العالم.
5- تمتلك مجموعة "مون دراجون" الأوروبية أكثر من 100 منشأة إنتاجية خارج إسبانيا في أكثر من 150 دولة حول العالم.
6- أهم ما يميز هذه الشراكة هو تطوير التعليم الفني والبحث والتطوير وخلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
7- تنقل مجموعة "مون دراجون" خبرتها والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة للجانب المصري، وسوف تسهم هذه الشراكة في تبادل المعرفة والخبرات المتنوعة.
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