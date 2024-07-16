شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2969 دولار أمريكي، بارتفاع 0.02 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1902 يورو بانخفاض 0.08 %.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم متأثرة بنتائج أعمال سلبية من شركات السلع الفاخرة. الأسهم البريطانية وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%بعد سلسلة مكاسب استمرت لثلاث جلسات, وهبط سهم شركة بربري 16.1% بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة البريطانية أن نتائجها لن تحقق التوقعات وألغت توزيعات أرباح.

كما انخفض سهم مجموعة سواتش 9.8% بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم عن انخفاض حاد في مبيعات وإيرادات النصف الأول.

وخسر مؤشر أكبر 10 شركات للسلع الفاخرة في أوروبا ما يقرب من 3 %، فيما قاد قطاع السلع الشخصية والمنزلية الخسائر بين القطاعات الرئيسة في المؤشر ستوكس 600 بانخفاض 2.1 %.