فيديو جديد .. سما المصري تمارس المحظور بمؤخرتها في وصلة رقص فاضحة

عدن - سعد محمود - أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها، يرصد رحلتها فى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أثناء زيارتها للتحفة المعمارية التاريخية “برج إيفل”.

أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها، يرصد رحلتها فى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أثناء زيارتها للتحفة المعمارية التاريخية “برج إيفل”.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الفيديو موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة على سما المصري، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "سما المصري اتجننت، بقى برج إيفل بقى مكان للعري".

وعلق آخر قائلاً: "سما المصري بتحب تثير الجدل، ولو ما لاقتش حاجة تثير الجدل فيها، بتصنعها".

فيما دافع البعض عن سما المصري، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "سما المصري حرة في اختيار ملابسها، ما حدش يتدخل في حياتها الشخصية".

وعلق آخر قائلاً: "سما المصري فنانة، ولبسها دا جزء من شغلها".