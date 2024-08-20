السعودية رهف القحطاني تنافس سما المصري ومودل اش وتستعرض صدرها بكل جراءه أمام الجمهور وتتعرض لإنتقادات حادة

عدن - سعد محمود - رهف القحطاني، مشهورة سعودية محبوبة على مواقع التواصل الإجتماعي ولها جمهور واسع بسبب جمالها وتلقائتها في الحديث وعدم التكلف، لكنها في ذات الوقت جريئة ومنفتحه بشكل كبير وعادةً ما تثير الجدل بمقاطع الفيديو والصور التي تشاركها جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وفي هذا المقال رصدنا لكم أحد الفيديوهات التي ظهرت فيها رهف القحطاني وهي تستعرض ملابسها الجديدة، لكنها جابت “العيد” بحسب تعليق أحد المتابعين.

لم تكن ملابس النوم وحدها سببا كافيا لانتقاد المشهورتين، ولكنهما استمرا في استفزاز الجمهور عن طريق الفيديوهات الراقصة التي شاركنها.

تمايلت مروج الرحيلي ورهف القحطاني بطريقة جريئة أمام الكاميرا، مما دعى البعض لانتقادهما بسبب هذه المقاطع.

ونالت رهف القحطاني الانتقادات الأكبر، إذ ذكرها الجمهور بوعدها ألّا تستخدم جسدها او تستعرضه للشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رأوا أنها فعلت عكسه خلال هذه الرحلة.

وأصرت رهف القحطاني على الرقص على أغاني الشيلات مع مروج الرحيلي، الأمر الذي زاد في الانتقادات الموجهة إليهما، حيث تكررت الفيديوهات التي تستعرض رقصهما أكثر من مرة، كما انتقد الجمهور هذه التصرفات خاصة وأن الفتاتين بعيدتين عن أسريهما.

كما ظهرت رهف القحطاني بصورة أخرى وهي تنزل إلى مياه البحر، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الظهر، ووصفت نفسها بحورية الأرض، مما عرضها للسخرية أيضا.