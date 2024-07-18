ارتفاع أسعار الذهب إلى 2461.27 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية، إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر القادم الطلب على المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2461.27 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2465 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.35 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 955.77 دولارًا.

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