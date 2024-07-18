المالية: مصر تسجل فائضا أوليا 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير المالية أحمد كوجك، اليوم الأربعاء، إن موازنة مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في 2023-2024، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأضاف كوجك أن فائض الموازنة جاء على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.

وتابع "الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023-2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً إلى انخفاض العجز الكلي في موازنة 2023-2024، لنحو 505 مليارات جنيه، مقارنة بعجز 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق".

واستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024-2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.