مرموش يواصل تألقه ويقود فرانكفورت لاكتساح بشكتاش في الدوري الأوروبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق آينتراخت فرانكفورت، فوزا مستحقا على بشكتاش بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" على ملعب بشكتاش بارك في أسطنبول.

وتواجد عمر مرموش أساسيا فى تشكيل أينتراخت فرانكفورت وواصل تألقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ثم أضاف إيريك إيبيمبي الثاني في الدقيقة 22، واختتم أنسجار كناوف الثلاثية فى الدقيقة 82، وقلص أصحاب الملعب الفارق بهدف فى الدقيقة 93 عبر ماسوكو الذى أرسل عرضية خدعت حارس فرانكفورت.