شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية، إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر القادم الطلب على المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2461.27 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2465 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.35 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 955.77 دولارًا.

