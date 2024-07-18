شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استفادت استثمارات دونالد ترامب من تقدمه في الانتخابات حتى الآن؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - منذ إعلان دونالد ترامب عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، شهدت استثماراته التجارية تحسناً ملحوظاً. يعزو البعض هذا الارتفاع إلى قوة حضوره الإعلامي وتأثيره الواسع على جماهيره، والذي انعكس بشكل إيجابي على مشاريعه التجارية المتنوعة.
فتقدمه في الانتخابات حتى الآن لم يكن مجرد تقدم سياسي، بل كان له تأثير ملموس على استثماراته التجارية. من خلال زيادة الاهتمام الإعلامي، ودعم القاعدة الجماهيرية، وتعزيز الشبكات الاجتماعية، وخاصة شبكة "تروث سوشيال" التابعة له، إضافة إلى تأثير الاستقرار السياسي، وتسليط الضوء على العلامة التجارية، حيث تمكن ترامب من تحويل حملته الانتخابية إلى فرصة لتعزيز وتوسيع إمبراطوريته التجارية، وفق شبكة "ياهو نيوز" الأمريكية.
والسؤال الأبرز الآن هو: كيف استفادت استثمارات ترامب من تقدمه في الانتخابات حتى الآن؟
وبحسب الأسعار الحالية، تبلغ قيمة أسهم دونالد ترامب البالغة 114.75 مليون سهم في شركة ترامب ميديا نحو 5.6 مليار دولار.
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يعد هذا أعلى من 3.5 مليار دولار التي سجلت يوم الجمعة وهو اليوم السابق لإطلاق النار على ترامب في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا.
وقال الخبراء إن شركة ترامب ميديا أصبحت عبارة عن سهم رابح بما يثار حوله من زخم حيث يتم تداوله على أساس المتغيرات الوقتية والدعاية وليس الأساسيات السوقية المؤثرة في الشركة.
على مدى أشهر، كانت ترامب ميديا بمثابة وسيلة للمستثمرين للمراهنة على عودة ترامب إلى البيت الأبيض مما جعل تروث سوشيال المنصة الأساسية للاتصالات الرئاسية.
اقرأ أيضاً: انتصار جديد.. رفض قضية "الوثائق السرية" المرفوعة ضد ترامب
فتقدمه في الانتخابات حتى الآن لم يكن مجرد تقدم سياسي، بل كان له تأثير ملموس على استثماراته التجارية. من خلال زيادة الاهتمام الإعلامي، ودعم القاعدة الجماهيرية، وتعزيز الشبكات الاجتماعية، وخاصة شبكة "تروث سوشيال" التابعة له، إضافة إلى تأثير الاستقرار السياسي، وتسليط الضوء على العلامة التجارية، حيث تمكن ترامب من تحويل حملته الانتخابية إلى فرصة لتعزيز وتوسيع إمبراطوريته التجارية، وفق شبكة "ياهو نيوز" الأمريكية.
والسؤال الأبرز الآن هو: كيف استفادت استثمارات ترامب من تقدمه في الانتخابات حتى الآن؟
أسهم مجموعة دونالد ترامبتمكنت شركة "ترامب ميديا" من تحقيق تقييم هائل على الرغم من تحقيق إيرادات ضئيلة وبقاء شركة تروث سوشيال لاعباً صغيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الأسعار الحالية، تبلغ قيمة أسهم دونالد ترامب البالغة 114.75 مليون سهم في شركة ترامب ميديا نحو 5.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي لو فاز دونالد ترامب؟.. اعرف أبرز التوقعات
يعد هذا أعلى من 3.5 مليار دولار التي سجلت يوم الجمعة وهو اليوم السابق لإطلاق النار على ترامب في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا.
وقال الخبراء إن شركة ترامب ميديا أصبحت عبارة عن سهم رابح بما يثار حوله من زخم حيث يتم تداوله على أساس المتغيرات الوقتية والدعاية وليس الأساسيات السوقية المؤثرة في الشركة.
على مدى أشهر، كانت ترامب ميديا بمثابة وسيلة للمستثمرين للمراهنة على عودة ترامب إلى البيت الأبيض مما جعل تروث سوشيال المنصة الأساسية للاتصالات الرئاسية.
اهتمام إعلامي بشركات ترامبلطالما كان ترامب بارعًا في جذب الاهتمام الإعلامي، سواء كان ذلك من خلال تصريحاته المثيرة للجدل أو حملاته الانتخابية الصاخبة. هذا الاهتمام الإعلامي المتزايد يعزز بشكل مباشر الوعي بعلامته التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاته وخدماته. فنادق ترامب، على سبيل المثال، شهدت ارتفاعاً في الحجوزات بفضل هذا الاهتمام المتزايد.
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