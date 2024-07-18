شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل وراء ارتفاع النفط 2% بعد 3 أيام من الاتجاه الهبوطي والان نبدء بالتفاصيل

خام برنت

المخزون الأمريكي

ضعف الدولار

خفض أسعار الفائدة

ماذا حدث للنفط؟

دلالات البيانات الجديدة

الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن أسعار النفط حوالي 2%، أمس الأربعاء، بفعل انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، وفي الوقت الذي ألقى فيه ضعف الدولار الأمريكي بظلاله على الأسواق وسط علامات انخفاض النمو الاقتصادي في الصين، بينما عززت توقعات خفض أسعار الفائدة تعزيز الطلب، مما يرفع الأسعار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار، بنسبة 1.6%، إلى 85.08 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار، أو 2.6٪، ليتحدد سعر التسوية عند 82.85 دولار.أغلق خام برنت أمس الأول عند أدنى مستوى له منذ 14 يونيو، وخام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوياته منذ 21 يونيو وتقلص الفارق بين خام برنت فوق خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 3.65 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023.ويعني تضييق الفارق أن شركات الطاقة لديها أسباب أقل للتراجع عن إنفاق المزيد من الأموال لإرسال السفن إلى الولايات المتحدة للنفط الخام المقرر تصديره.وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة إن شركات الطاقة سحبت 4.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو ويقارن ذلك مع انخفاض قدره 30 ألف برميل توقعه المحللون في استطلاع حديث، وانخفاض قدره 4.4 مليون برميل في تقرير أصدرته المجموعة التجارية لمعهد البترول الأمريكي .وحول أخبار التكرير في الولايات المتحدة، انخفضت فروق أسعار الديزل و321-الكراك، والتي تقيس هوامش ربح التكرير، إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 ويناير 2024، على الترتيب.وساعد ضعف مؤشر الدولار الأمريكي DXY))، على دعم أسعار النفط بعد أن وصل الدولار إلى أدنى مستوى له في 17 أسبوعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية ومن الممكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين، وأكبر مستورد للنفط في العالم، وشهدت نمو اقتصادها بنسبة 4.7% في الربع الثاني، وهو أبطأ نمو منذ الربع الأول من عام 2023، مما حد من مكاسب أسعار النفط الخام وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين في حين تقترب البنوك المركزية من النقطة التي سيكون لديها فيها مجال لخفض أسعار الفائدة بشكل جدي.وفي الولايات المتحدة، انخفض بناء المنازل لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر في يونيو وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يشير إلى أن سوق الإسكان من المرجح أن يكون عبئًا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.وصرح كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء بأن البنك المركزي الأمريكي قد بات “أقرب” إلى خفض أسعار الفائدة نظرًا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل، وهي تصريحات مهدت الطريق لأول خفض في تكاليف الاقتراض في سبتمبر.ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في عامي 2022 و2023 لكبح ارتفاع التضخم، وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ومن ثم انخفاض الطلب على النفط. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على النفط.أغلقت أسعار النفط منخفضة أكثر من 1%، أمس الأول، لليوم الثالث على الترتيب من الخسائر، بفعل مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب على الطاقة، على الرغم من أن الانخفاضات كانت ناجمة عن إجماع متزايد على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيسي في أقرب وقت ممكن، ربما في سبتمبر.وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.12 دولار، بما يعادل 1.3 %، عند 83.73 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.4 %، إلى 80.76 دولارا.وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بي أو كيه فاينانشيال: “البيانات الاقتصادية الأضعف مستمرة في التدفق من الصين، حيث كانت برامج الدعم الحكومية المستمرة مخيبة للآمال، مع قيام العديد من مصافي التكرير الصينية بتقليص الطلب الضعيف على الوقود”.وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ معدل له منذ الربع الأول من عام 2023 ويخالف توقعات 5.1% وقد تباطأ من توسع الربع السابق بنسبة 5.3٪، حيث أعاقه الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو نمو متواضع على مدى العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة، ووصول الاستهلاك والصادرات إلى أدنى مستوياته في الصين، لكن المخاطر على المسار كثيرة.وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، وكان من المتوقع أن تنخفض المخزونات في المتوسط بمقدار 33 ألف برميل الأسبوع الماضي.قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من الأسبوع الجاري إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام “تضيف إلى حد ما الثقة” في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام وفسّر المشاركون في السوق التعليقات على أنها تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدًا.تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 4.870- مليون برميل مقابل التوقعات بانخفاض أقل بـ3.443- مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو الجاري، وفقا للبيانات الصادرة أمس الأربعاء، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.ووفقا للتقرير الصادر عن "نور كابيتال" فإن مخزونات الجازولين الأمريكية ارتفعت بـ3.328 مليون برميل مقابل انخفاض متوقع بـ1.600- مليون برميل في نفس الفترة.وأضافت مخزونات مشتقات النفط ومنتجاته 3.454 مليون برميل مقابل التوقعات التي أشارت إلى هبوط بـ833 ألف برميل.وتعرضت مخزونات مستودع كاشينج الأمريكي بـ875 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو الجاري مقابل التراجع المسجل الأسبوع السابق عند 702 ألف برميل وتحسن معدل استغلال قدرات معامل تكرير النفط الأمريكية إلى حدٍ ما إلى 1.7-% مقابل القراءة المسجلة في الأسبوع السابق عند 1.9-%.