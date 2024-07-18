شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرصة استثمارية لتربية الأبقار وإنتاج الألبان في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية لتربية الأبقار بمنطقة مكة المكرمة على مساحة إجمالية 2,291,033.99م2؛ بهدف إنتاج وتصنيع الألبان، وزيادة الاكتفاء الذاتي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية المتاحة تأتي بغرض إنتاج وتصنيع الألبان عالية الجودة والإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، وكذلك دعم الأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة. آخر موعد لاستلام العروض أوضحت أن آخر موعد لاستلام العروض هو 09 سبتمبر 2024م، وموعد فتح المظاريف 10 سبتمبر 2024م.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص" من خلال من هنا.