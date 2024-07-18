شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في «التأمين العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بالتمرير، اليوم، الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين، أمس.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التشكيل الجديد يضم كل من، نادين الحبال رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: عبدالعزيز العمير، وعثمان بدير، وزياد الربيش.

ونوهت بأن دورة مجلس الإدارة الحالية بدأت بتاريخ 2023/04/06م لمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي بتاريخ 2026/04/05م.