مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 06ر533 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 02ر40665 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 68ر43 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 59ر5544 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 70ر125 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 22ر17871 نقطة.

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