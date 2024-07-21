نهاية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الأحد، وذلك عند مستواه بمنتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2816 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3285 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3754 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 26280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2409.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بتراجع 35.18 دولار بنسبة 1.44%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.