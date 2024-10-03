انخفاض 4 أسعار عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.47 جنيه للشراء ، 158.33 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، 12.90 جنيه للبيع بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.14 جنيه للشراء، 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.84 جنيه للشراء، 128.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.26 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.65 جنيه للشراء بتراجع قرش، 68.38 جنيه للبيع بتراجع قرشين.