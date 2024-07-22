أمير الشرقية يستقبل منسوبي فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

الخليج 365_المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة عبدالحميد بن محمد الشعوان، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

وثمن سموه، جهود الفرع في تقديم خدمات مرنة ومتطورة للشركات المحلية والدولية سواءً من الشركات الناشئة أو الكبرى، مثمناً دعم الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة المالية وسهولة ممارسة الأعمال.

من جانبه، قدم الشعوان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لأعمال الفرع في المنطقة.

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