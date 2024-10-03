أمانة جدة تصدر وتجدد 9,464 شهادة صحية خلال سبتمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 9,464 شهادة صحية خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما فحصت 7,032 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية, وجودة الخدمات المقدمة فيما تسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.

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