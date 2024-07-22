الذهب يهبط 12 جنيها مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث هبط الجرام 12 جنيها، مقارنة بمستواه ينهاية تعاملات أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2181 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2805 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3272 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3739 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26176 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2400 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أول جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع بنسبة 0.57%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.