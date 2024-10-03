الزمالك: زيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده

الشارقة - اميمة ياسر - كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مطالب نجم الفريق أحمد سيد زيزو لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وصرح نصر في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" زيزو لاعب مثل الجوهرة يحظى بشعبية كبيرة الأزمة تتعلق بفكرة النجم الأوحد لذلك أنت مطالب بتحقيق مطالبه من أجل الحفاظ على جهوده".

أضاف: "زيزو طلب الحصول على مبلغ يتخطى 60 مليون جنيه سنويا لتجديد تعاقده".

أكمل :" زيزو كان سيحصل على مبالغ طائلة حال موافقتنا على العرض السعودي".

أتم :" زيزو تنازل عن نحو 50% من المعروض عليه ووافق على التجديد للزمالك ولكن مازال المبلغ كبيرا أيضا".

ورفض الزمالك عرضا مغريا من نادي نيوم السعودي للتخلي عند خدمات زيزو.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد 2024-2025.