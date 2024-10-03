شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش كولر في أسباب خسارة السوبر الأفريقي في جلسة هامة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل الناد الأهلي أن لجنة التخطيط ستعقد جلسة هامة مع مارسيل كولر المدير الفني خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشته في هذا الملف ورؤيته لخسارة السوبر الأفريقي لاسيما وأن هناك بعض الأمور الفنية التي ترغب اللجنة في الأستفسار عنها من المدرب السويسري يأتي في مقدمتها، تغيير موقفه من بعض اللاعبين الذين طلب رحيلهم ثم تراجع عن ذلك وقرر بقاؤهم ونفس الأمر بالنسبة للصفقات فهناك أكثر من لاعب أنهى الأهلي الإتفاق معه ومع ناديه بعد موافقة مارسيل كولر بالتعاقد معه قبل أن يتراجع المدرب السويسري ويطلب إلغاء الصفقة.

ويرغب الأهلي توفير كل سُبل الدعم والاستقرار للخروج سريعاً من "كبوة" خسارة السوبر الأفريقي خاصة وأن الفريق أمامه ارتباطات قوية الفترة المقبلة أبرزها السوبر المصري الذي سيُقام بنسبة كبيرة خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بالإمارات ثم مباراة العين الإماراتي بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة أنتر كونتيننتال.

ويُسلم سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء كل الملفات الإدارية والتقارير الخاصة بفريق الكرة بالنادي، بعد تكليفه بالمنصب الجديد ومن ضمنه القيام بمهام مدير الكرة، من أجل استكمال المهام الخاصة بالفريق.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا من أجل فرض حالة من الانضباط وعدم الخروج عن النص أو التقصير داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بعد حالة الاستهتار التي ظهرت على اللاعبين قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق الأحمر، ورغبة لجنة التخطيط في عودة الأمور إلى نصابها وفرض حالة من الهدوء داخل غرفة ملابس الأهلي.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات الإدارية، والاستعداد للمرحلة المقبلة، كما قررت لجنة التخطيط أن يكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل ، وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .