شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. طرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع أعلاف مركّبة في القريات والان نبدء بالتفاصيل

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تطوير الإنتاج الحيواني

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية، لإنشاء مصنع أعلاف مركّبة على مساحة إجمالية تبلغ (40) ألف متر مربع، في محافظة القريات بمنطقة الجوف؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج الحيواني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف.وأوضحت أن الاستثمار في إنشاء مصانع الأعلاف المركّبة، يدعم قرارها السابق بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ للمحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية، مبينة أن آخر موعد لاستلام عروض الفرصة الاستثمارية، هو 11 سبتمبر 2024م، فيما سيتم فتح المظاريف بتاريخ 12 سبتمبر 2024م.وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية، والحصول على كراسة الشروط عبر منصة (فرص)، داعية المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة؛ للإسهام في تطوير قطاع الإنتاج الحيواني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.