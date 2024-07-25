شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ثوب الأصيل» إلى 26.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة ثوب الأصيل صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 26.7 مليون ريال منخفضا بنسبة 18%، مقارنة بـ 32.53 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 18.01% بشكل رئيسي إلى: انخفاض المبيعات بنسبة 28.61%.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض فإن صافي الربح تأثر بدرجة أقل حيث انخفض بنسبة 18.01% .

ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان نتيجة تحسن معدلات التحصيل من العملاء خلال الربع الحالي وتحسن هامش الربح.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬