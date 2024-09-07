تكنولوجيا: سلسلة UGREEN Uno من أجهزة الشحن السريعة التي تدعم الرموز التعبيرية تظهر لأول مرة في أوروبا #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مجموعة جديدة من أجهزة الشحن السريعة ضمن سلسة UGREENN Uno في معرض IFA 2024.

ويشمل ذلك جهات بنك طاقة لاسلكي مغناطيسي جديد بقوة 5000 مللي أمبير والمخصص لأجهزة مثل آيفون مع شحن سلكي إضافي يصل إلى 20 واط عبر USB-C.

هذا وبالاضافة إلى إصدارات سلكية ولاسلكية بقوة تصل إلى 30 واط و 10000 مللي أمبير مع نفس شاشات TFT الكبيرة لوجوه الروبوتات “الرائعة” المميزة.

تم العثور أيضًا على نفس السمة المميزة لـ Uno في موزع USB-C جديد 6 في 1؛ إصدار السلسلة من محطة الشحن اللاسلكية المغناطيسية 2 في 1 القابلة للطي من UGREEN، وحتى كابل USB-C إلى -C بقوة 100 واط.

وفي هذا الصدد، يتم أيضًا عرض الإصدار الأحدث والأكبر والأقوى بقدرة 100 واط من وحدة الطاقة Uno (Nexode RG سابقًا) في الجناح.

يعبر كل واحد عن حالة الشحن الخاصة به عبر رموز تعبيرية مختلفة، ويأتي مع سماعة الرأس “الممتعة والسريعة” من السلسلة، والتي تعمل أيضًا كمسند في علبة بنك الطاقة اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 5000 مللي أمبير.

يأتي الجهاز حاليًا على Amazon US، كما هو الحال مع معظم أشقائه الجدد، بدءًا من 12.99 دولارًا لكابل Uno. ومع ذلك، سيتم تأكيد أسعارها للسوق الأوروبية عند إصدارها في منتصف شهر سبتمبر.

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