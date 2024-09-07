الاقتصاد

بورصة مصر تتفوق على المغرب وعمان.. وهبوط السعودية والإمارات والبحرين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تتفوق على المغرب وعمان.. وهبوط والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:00 ص

ارتفعت بورصات 4 دول عربية خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024، وحلت تونس في المركز الأول بنسبة 9.02%، وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 3.28%، تليها المغرب بنسبة 2.25%، وفي المركز الرابع سلطنة عمان بنسبة 1.11%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 5.82%، وهبطت دبي بنسبة 5.09%، وانخفضت الأردن وأبو ظبي بنسبة 1.81%، ونزلت البحرين بنسبة 0.84%.

وعلى مستوى أداء بورصات العالم، ارتفع مؤشر ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.92%، وصعد مؤشر بورصة لندن بنسبة 2.66%، فيما تراجع بورصات فرنسا، واليابان، ونيويورك بنسبة 8.85%، 1.95%، 1.6%، على الترتيب.

وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 17665.29 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 27766.27 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 57.18%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 3535.71 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6194.17 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 75.19%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 5242.31 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 8985.15 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 71.40%، ونما مؤشر تميز من 5361.91 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6558.19 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 22.31%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 1.9 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2024 وذلك بزيادة بلغت نحو 61.46% عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي بنهاية الفترة بنحو 18.5% وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا