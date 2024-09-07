شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تتفوق على المغرب وعمان.. وهبوط السعودية والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت بورصات 4 دول عربية خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024، وحلت تونس في المركز الأول بنسبة 9.02%، وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 3.28%، تليها المغرب بنسبة 2.25%، وفي المركز الرابع سلطنة عمان بنسبة 1.11%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 5.82%، وهبطت دبي بنسبة 5.09%، وانخفضت الأردن وأبو ظبي بنسبة 1.81%، ونزلت البحرين بنسبة 0.84%.

وعلى مستوى أداء بورصات العالم، ارتفع مؤشر ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.92%، وصعد مؤشر بورصة لندن بنسبة 2.66%، فيما تراجع بورصات فرنسا، واليابان، ونيويورك بنسبة 8.85%، 1.95%، 1.6%، على الترتيب.

وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 17665.29 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 27766.27 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 57.18%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 3535.71 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6194.17 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 75.19%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 5242.31 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 8985.15 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 71.40%، ونما مؤشر تميز من 5361.91 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6558.19 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 22.31%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 1.9 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2024 وذلك بزيادة بلغت نحو 61.46% عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي بنهاية الفترة بنحو 18.5% وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.